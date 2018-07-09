«بوكيمون كويست» تجمع 3 ملايين دولار في أسبوع

المصدر: طوكيو، القاهرة - د ب أ

نجحت شركة «بوكيمون كومباني» اليابانية لألعاب الكمبيوتر في المحافظة على نجاح لعبتها الشهيرة «بوكيمون»، حيث بلغت إيرادات الإصدار الجديدة من اللعب باسم «بوكيمون كويست» 3 ملايين دولار خلال أسبوع واحد من طرحه.

وبحسب تقرير شركة «سينسور تاور» المتخصصة في متابعة سوق التطبيقات، فقد تم تنزيل اللعبة الجديدة نحو 3.5 ملايين مرة على الأجهزة المحمولة منذ طرحها قبل أسبوع تقريباً.

وأضاف التقرير أن نحو 56% من إيرادات اللعبة الجديدة جاءت من خلال متجر «آب ستور» الإلكتروني التابع لشركة «آبل» الأميركية التي تنتج الأجهزة الذكية «آيفون» و«آيباد». وجاء 44% من الإيرادات من متجر «جوجل بلاي» لتطبيقات الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل «أندرويد».