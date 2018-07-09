3.27 ملايين شركة جديدة في الصين خلال 6 أشهر

المصدر: بكين - د ب أ

شهدت الصين نمواً مستقراً للأعمال الجديدة في النصف الأول من العام الجاري.

وأوضحت مصلحة الدولة لتنظيم السوق بأن إجمالي 3.27 ملايين شركة جديدة قد تم إنشاؤها خلال الأشهر الستة الأولى من 2018 بارتفاع 12.5 % على أساس سنوي، فيما تم تأسيس نحو 18100 شركة جديدة يومياً.

وبحسب سلطات تنظيم السوق فإن إجراءات تسجيل الأعمال والشركات الجديدة يمكن أن تتم عبر شبكة الإنترنت في 22 مقاطعة.

وأشارت المصلحة إلى أنها ستواصل العمل على تخفيض الموافقات الإدارية المطلوبة، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال لتشجيع المزيد من الاستثمارات ورواد الأعمال على الانخراط في السوق وزيادة المنشات الصناعية في مختلف القطاعات.