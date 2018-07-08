الاتحاد للطيران تطلق خدمات طبية في الأجواء

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

أطلقت الاتحاد للطيران خدمتين متخصصتين للمسافرين الجويين الذين يعانون من ظروف صحية موجودة مسبقاً قبل السفر وضمان استمرار الرعاية والسلامة على متن الطائرة.

وسيتم تقديم الخدمات الشاملة والتي تعتبر الأولى من نوعها التي توفرها شركة طيران بالمنطقة من خلال موظفين متخصصين من الطاقم الطبي التابع للشركة حيث يتميزون بأنهم مؤهلون في طب الطيران والنقل الجوي.

وتتيح الخدمة الأولى للضيوف، الذين تتطلب حالاتهم صدور موافقة طبية لهم قبل السفر، إمكانية التقدم بطلب للحصول على زيارة من أحد أطباء الطيران التابعين للاتحاد للطيران وإجراء تقييم طبي لهم بالتشاور مع الطبيب المعالج الخاص بالضيوف.

وسوف يتولى الطبيب التابع للاتحاد للطيران إكمال كافة النماذج والتقييمات الطبية في الموقع المحدد وإصدار التوصية بشأن حالة الضيف من حيث «اللياقة الطبية للسفر» خلال يوم واحد. وتتمثل الخدمة الثانية في توفير ممرضة على متن الطائرة والتي يمكنها مرافقة المسافرين خلال رحلتهم وتقديم الدعم الطبي لهم خلال فترة السفر.

وقالت الدكتورة نادية بستكي، نائب الرئيس لشؤون الخدمات الطبية بالاتحاد للطيران: «يسعدنا أن نكون أول ناقلة في المنطقة تقوم بتقديم الخدمات الطبية الجديدة المخصصة للضيوف الذين تستلزم حالاتهم الحصول على المساعدة».