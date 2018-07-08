استطلاع «البيان الاقتصادي»: «القانون» يعيق انتشار السيارات ذاتية القيادة

المصدر: Ⅶ دبي - وائل اللبابيدي

عبّر 61% من القرّاء المشاركين في استطلاع «البيان الإلكتروني» الأسبوعي و59% من متابعي «البيان الاقتصادي» عبر «تويتر» عن أن تحديد المسؤولية القانونية في حال الحوادث تتصدر التحديات التي تحّد من انتشار السيارات ذاتية القيادة فيما يعتقد 39% من القراء أن حماية تلك السيارات من الاختراق يشكل أهمية قصوى بالنسبة لهم.

وأكّد خبراء لـ«البيان الاقتصادي» أهمية نشر الوعي بالحيثيات المتعلقة بالمركبات ذاتية القيادة لدى الجمهور، مؤكدين أن تلك المركبات ستصبح في الوقت القريب واقعاً يفرض نفسه بقوة على الطرقات من حولنا، وأنه من الضروري تهيئة أطر قانونية وأمنية لهذه التقنية التي ستوّلد كمّاً هائلاً من فرص الأعمال المجزية وغير المسبوقة موضحين أن التقنية تنطوي على مخاوف أمنية عدة خصوصاً وأن اتساع نطاق الاتصال بالإنترنت سيزيد من الثغرات الأمنية التي ينفذ مجرمو الإنترنت إلى شبكات وأنظمة التحكم بتلك المركبات.

وأكّد إياد شهابي، نائب الرئيس في «بي تي» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أهمية تحصين المركبات ذاتية القيادة من الاختراق بالإضافة إلى الإسراع في وضع قوانين وضوابط تحدّد المسؤولية القانونية أثناء الحوادث. وأضاف: «تواجه المركبات ذاتية القيادة تحدياً كبيراً فيما يتعلق بالأمن الإلكتروني، وهذا التحدي يتخطى نطاق مفهوم الهجمات الإلكترونية التقليدية. وبالتالي، من الأهمية أن تركز شركات تصنيع السيارات على معالجة وتصحيح هذا الأمر من خلال اعتماد حلول أمن إلكتروني فائقة التطور».