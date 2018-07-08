تقرير روسي: دبي عالم مذهل

المصدر: Ⅶدبي - سيد صالح

وصفت مؤسسة «كاسل فاميلي أوفيس» الروسية دبي بأنها عالم مذهل، وأنها أشبه بمعرض عالمي يقدّم لزواره كل ما هو أفضل وأثمن.

وقالت المؤسسة، في تقرير نشرته أمس على موقعها الشبكي: إن دبي هي المدينة الأفضل في تأسيس الأعمال التجارية وممارستها في المنطقة.

وتطرق التقرير إلى كيفية تأسيس الأعمال التجارية في دبي، فذكر أنه يمكن تأسيسها داخل المناطق الحرة التي تتنوع في دبي، كما يمكن أيضاً تأسيس الأعمال خارج المناطق الحرة من خلال إبرام شراكة مع مواطن، شريطة أن يمتلك 51% على الأقل من الشركة. ونوه المقال بأنه قد تقرر إلغاء هذا الشرط الأخير بحلول نهاية العام الجاري.

وذكرت المؤسسة أن دبي تختلف عن أي مدينة أخرى في منطقة الشرق الأوسط، لكونها أكثر مدن المنطقة استيعاباً للأجانب في نسيجها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

واستعرض التقرير المزايا التي توفرها دبي لراغبي تأسيس الأعمال التجارية فيها، فذكر أن دبي باتت مركزاً إبداعياً، مالياً وتقنياً عالمياً، وأنها تستقطب المحترفين الأعلى موهبة من أنحاء العالم كافة.

وأضاف أن دبي تضم واحداً من أحدث مطارات العالم، كما تعمل بها ناقلات جوية تُسَيّر رحلات مباشرة إلى 95% من الوجهات الشعبية العالمية.

وذكر التقرير أن دبي استطاعت منذ بدء انطلاقتها الناجحة أن تستقطب كبرى الشركات العقارية والشركات التي تقدم الخدمات المتنوعة من أنحاء العالم كافة، فضلاً عن أكبر البنوك والمؤسسات المالية العالمية.