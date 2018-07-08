السلامة المهنية تلاحق مصنع «تسلا» في أميركا

المصدر: كاليفورنيا - الوكالات

أكدت وكالة السلامة المهنية في الولايات المتحدة أنها فتحت تحقيقاً ثالثاً بشأن مصنع تسلا في «فريمونت» بالولاية الأميركية بعد شكوى جديدة.

وذكرت إدارة الصحة والسلامة المهنية بولاية كاليفورنيا أول من أمس أنها فتحت قضية جديدة في 21 يونيو الماضي.

ولم توضح الإدارة الحكومية أيّ تفاصيل بشأن التحقيقات التي أكدت أنها فعّالة ومستمرة. وكانت أحدث تحقيقات «تسلا» جاءت عقب شكوى من أحد موظفي شركة صناعة السيارات.

وفي 12 أبريل الماضي تم فتح أول تحقيق عقب إصابة خطيرة تعرض لها موظف يعمل بالشركة، أما التحقيق الثاني فقد تم إطلاقه في 17 أبريل الماضي.

وكانت الشركة العاملة في مجال صناعة السيارات الكهربائية تجاوزت مستهدف إنتاج «موديل 3» في الأسبوع الأخير من الربع الثاني من عام 2018 والبالغ 5000 سيارة.

وأوضحت الشركة أنها تتوقع أن يصل إنتاجها من سيارات «موديل 3» إلى 6000 سيارة كهربائية بحلول يوليو الحالي.