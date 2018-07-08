«تيسنكروب» تبحث عن رئيس تنفيذي

المصدر: ألمانيا - د ب أ

أعلنت مجموعة «تيسنكروب» الصناعية الألمانية العملاقة، أول من أمس، أن منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، أصبح شاغراً في أعقاب قبول استقالة هاينريش هايسنغر الرئيس التنفيذي للمجموعة من منصبه.

وذكرت المجموعة أن غويدو كيرخوف وأوليفر بورخارد ودونتاوس كوفمان، الأعضاء التنفيذيين الباقين في مجلس الإشراف على الشركة سيواصلون إدارتها بدون رئيس تنفيذي، لأن إجراءات البحث عن خليفة الرئيس التنفيذي المستقيل ستستغرق وقتاً.

وكان هايسنغر قد تقدم أول من أمس وبشكل مفاجئ باستقالته من الشركة، التي يرأسها منذ 2011.وتعرض هايسنغر لضغوط متزايدة خلال محادثات الاندماج مع «تاتا» حيث طالب كبار المساهمين بتسريع وتيرة إصلاح الشركة.

كانت «تيسنكروب» و«تاتا»، قد أعلنتا صفقة الاندماج السبت الماضي، بعد سنوات من المفاوضات وفي حالة الحصول على الموافقات المطلوبة، سيكون الكيان الجديد، ثاني أكبر منتج صلب في أوروبا.