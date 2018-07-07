46 % انتعاش عائدات القطاع السياحي التونسي في النصف الأول

المصدر: تونس - د ب أ

كشفت بيانات حكومية في تونس عن انتعاش عائدات القطاع السياحي خلال النصف الأول من العام الحالي بزيادة فاقت 46% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكشفت البيانات تحقيق ايرادات تجاوزت 1.29 مليار دينار تونسي مع توافد 3.23 ملايين سائح إلى البلاد حتى منتصف 2018 أي بزيادة 26 % عن نفس الفترة في 2017.

ويعزى هذا التطور إلى انتعاش أعداد السياح القادمين من ألمانيا وفرنسا مع تعافي القطاع السياحي من آثار الهجمات الإرهابية الكبرى لعام 2015 والتي خلفت 59 قتيلا من السياح الأجانب.

وتطور عدد السياح الألمان بنسبة 61 % والفرنسيين بنسبة 50 %.

وألغت العديد من الدول الأوروبية تحذيرات نصائح السفر إلى تونس ما ساهم في ارتفاع الحجوزات في الفنادق.

وترافق ذلك مع عودة كبرى الشركات السياحية لتسيير رحلات إلى تونس لا سيما شركتي «توماس كوك» و«توي».

واستقطبت تونس لأول مرة منذ 2014، اكثر من سبعة ملايين سائح العام الماضي وتتوقع هذا العام نحو ثمانية ملايين بدعم من السياح الجزائريين والروس بوجه خاص.