الوظائف الأميركية تسجل نمواً قوياً خلال يونيو

المصدر: واشنطن - رويترز

زاد نمو الوظائف في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال يونيو، حيث اتجهت شركات الصناعات التحويلية إلى توظيف المزيد، لكن استقرار الأجور يشير إلى ضغوط تضخمية متواضعة من المفترض أن تبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على مسار زيادة أسعار الفائدة تدريجيا.

وقالت وزارة العمل الأميركية أمس، إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 213 ألف وظيفة الشهر الماضي. وجرت مراجعة بيانات أبريل ومايو لتظهر رقما يزيد بمقدار 37 ألف وظيفة عن القراءة المعلنة في السابق.

وارتفع معدل البطالة في يونيو إلى 4 % من أدنى مستوى في 18 عاما البالغ 3.8 %، حيث انضم المزيد من الناس إلى سوق العمل في إشارة على الثقة في سوق العمل. وزاد متوسط أجر الساعة خمسة سنتات، أو ما يعادل 0.2 %، في يونيو.