«إل جي» تعمل على هاتف ذكي قابل للطي

المصدر: دبي - البيان

أظهرت براءة اختراع جديدة أن شركة «إل جي» هي الأخرى تعد العدة للكشف عن هاتف قابل للطي ربما بحلول عام 2019. كما هي الحال مع سامسونغ التي تعمل على هاتف غالكسي X القابل للطي.

وتظهر براءة الإختراع أن الهاتف سيأتي بشاشة كاملة في الواجهة تنطوي بشكل رأسي مع مفاصل في الوسط لتجنب تضرر الشاشة وايضاً مفاصل على الأطراف لتجنب فتح الشاشة بشكل تلقائي.

وسيحمل الهاتف مكبرين للصوت وكاميرات مدمجة في الشاشة بالإضافة إلى «المايكات» وهوائيات الإرسال الموجود بالأسفل حيث سيعمل كل هذا العتاد مع فتح الشاشة وسيغلق كل شيء حين تقوم بالإغلاق كما تشير براءة الاختراع.

وتؤكد براءة الاختراع نوايا الشركة بالمنافسة في هذا السوق الذي يتوقع أن يكون مزدهراً خلال السنوات المقبلة ولكن لايوجد أي معلومات عن مواعيد الإطلاق حتى الآن.