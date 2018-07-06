الإعلان عن عروض "صفقة اليوم" من مفاجآت صيف دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

تقدم مفاجآت عروض "صفقة اليوم" خلال الاسبوع الثالث لمفاجآت صيف دبي الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، تخفيضات قيمة على مجموعة واسعة من العلامات التجارية مما يضفي التشويق على تجربة التسوّق خلال موسم الصيف.

ويتاح للمتسوقين خلال هذا الأسبوع فرصة أخرى ليقتنوا فيها مجموعة من المنتجات بأسعار مخفضة تتوفر ليوم واحد فقط في المحلات التجارية المشاركة.

يتاح لعشّاق الأثاث والأدوات المنزلية في متجر هوم بوكس في ابن بطوطة مول، فرصة لإضافة لمسة أنيقة على ديكور منازلهم لتبدو أكثر عصرية وجمالاً، وذلك من خلال الحصول على منتجات الديكور والأثاث بخصم تصل نسبته حتى 90%. يقام العرض يوم الجمعة 6 يوليو ابتداءً من 10 صباحاً حتى نفاذ الكمية.

يقدم متجر سكيتشرز في ابن بطوطة مول فرصة الحصول على مجموعة أحذية مريحة ومرنة ذات تصاميم مختلفة بسعر 99 درهما فقط، وذلك ابتداءً من الساعة 10 صباحاً حتى نفاد الكمية.

وتأتي "مفاجآت صيف دبي" ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة الذي يضم مهرجانات تسوّق كبرى، وأيام تخفيضات كبرى، وتجارب تسوّق حصرية، ومناطق ترفيهية، تهدف كلها إلى تعزيز قطاع التجزئة الذي يُعدّ مساهماً رئيسياً في اقتصاد دبي.