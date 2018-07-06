إقليم جيانغسو الصيني ينشئ صندوقاً للائتمان البيئي

المصدر: شنغهاي ـ رويترز

قالت حكومة إقليم جيانغسو الصيني إن الإقليم أنشأ صندوقاً للائتمان البيئي بقيمة تزيد على ثمانية مليارات يوان (1.2 مليار دولار) للمساعدة على الترويج للتنمية الخضراء ومكافحة التلوث.

ويقع إقليم جيانغسو في دلتا نهر يانغتسي بشرق الصين وهو إقليم صناعي كبير. وهو مجاور لإقليم شنغهاي، المركز المالي للصين، وكان إحدى المناطق التي تركز عليها جهود التطهير البيئي منذ 2013.

وقال مكتب حماية البيئة في جيانغسو في إشعار إن حكومة الإقليم قدمت 400 مليون يوان لتدشين الصندوق الجديد، على أن يتم تقديم تمويل إضافي مبدئي بقيمة ثمانية مليارات يوان عبر بنوك. وسيُستخدم الصندوق الجديد للمساهمة في تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، إذ سيتمكن كل مشروع تتم الموافقة عليه من اقتراض 20 مليون يوان كحد أقصى.