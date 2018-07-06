فوضى مرورية بسبب الإسفلت في أستراليا

المصدر: كانبيرا - د ب أ

انصهر الأسفلت على طريق تم تجديده مؤخراً في شمال أستراليا، حول إطارات السيارات، ليلحق أضراراً بالغة بعشرات السيارات، وهو ما تسبب في حالة من الفوضى المرورية وأصاب السائقين بالغضب.

وكان طريق مالاندا ميللا ميللا الواقع على مرتفعات أثيرتون تابليللاندز، جنوب منطقة كيرنز الواقعة في أقصى شمال ولاية كوينزلاند، انصهر أول من أمس الثلاثاء، وهو ما أجبر وزارة النقل على إغلاقه وإجراء إصلاحات طارئة.

وعرضت حكومة الولاية دفع تعويضات أمس، حيث قالت إن ما يصل إلى 60 من سائقي السيارات قد يستحقون الحصول على تعويضات بسبب وجود أضرار في سياراتهم.

وقد اشتكى سائقو السيارات من أنهم أجبروا على ترك سياراتهم بعد أن غاصت الإطارات في الأسفلت المنصهر.

وأظهرت الصور التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، بعض الإطارات مغطاة بالكامل بالقطران الأسود.

وقالت الإدارة إنها تجري تحقيقاً كاملاً فيما حدث.