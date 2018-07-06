«ججنو» السنغافورية تتوسع في المنطقة عبر الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

أطلقت شركة «ججنو Jugnoo» نشاطها في دولة الإمارات بعد نجاحها وتأسيس أعمالها في سنغافورة، حيث تقوم الشركة المتخصصة بتجميع وتصنيع عربات الريكشو الآلية بأسعار معقولة للمستهلكين في أسواق الهند وغيرها من الدول، وتستهدف الشركة التوسع من خلال تواجدها في السوق الإماراتي للوصول إلى أصحاب الأعمال والمهتمين في المنطقة.

وقال سمر سينغلا، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة ججنو: "نحن سعداء بالتواجد في سوق الإمارات، وهي فرصة للتوسع في سوق كبير بالمنطقة وعلى نطاق واسع، ونحن متحمسون للغاية لتوسيع علامتنا التجارية هنا.

وهدفنا الرئيسي هو التركيز على مجالات ريادة الأعمال، لاستكشاف فرص العمل ووضع خطة العمل مع شركائنا المحتملين. ونحن نهدف إلى توفير النمو للعلامة التجارية، وفرصة منخفضة التكلفة للشركات ولأعمالهم التجارية الناجحة.