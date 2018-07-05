سياحة أبوظبي تتعاون مع الشركاء في عروض الصيف

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي قائمة شركائها الأساسيين الذين انضموا بجهودهم إلى موسم صيف أبوظبي لهذا العام، وتضم القائمة 8 شركاء هم: دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، والمسعود للسيارات، وزوماتو، وراينا للجولات السياحة، ومجموعة أم بي سي، وياك للفعاليات، واكسيد للفعاليات، وانفي للفعاليات، الذين يشاركون في تقديم قائمة متنوعة وفريدة من نوعها من الفعاليات والعروض الخاصة طوال موسم الصيف.

وقال سلطان المطوع الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع السياحة في الدائرة: «نتوجه بالشكر والامتنان لشركائنا الذين انضموا إلينا في موسم هذا العام، على جهودهم ودعمهم، وكذلك إبداعهم في تقديم فعاليات وعروض عززت من جاذبية موسم صيف أبوظبي 2018، الذي شهد هذا العام توسعات ملحوظة من حيث الحجم والكيف، مما يتيح لقاطني وزوار أبوظبي الاستفادة من التجارب السياحية والثقافية التي توفرها مواقع الجذب السياحي والفنادق ومراكز التسوق والمطاعم وغيرها من الوجهات في أبوظبي. إننا نركز في دائرة الثقافة والسياحة على تنفيذ هدفنا الأساسي وهو تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة سياحية رائدة وجذابة لقضاء العطلات طوال موسم الصيف».