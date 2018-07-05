تطوير تقنيات صب الخرسانة بالطباعة ثلاثية الأبعاد

المصدر: دبي - البيان

قامت مختبرات «إيمنسا» للتكنولوجيا بالتعاون مع شركة اتحاد المقاولين بإصدار نتائج أول جهد عالمي مشترك لاستعادة سلسلة من تقنيات صب الخرسانة بمساعدة الطباعة ثلاثية الأبعاد بالأحجام الكبيرة. وتم تطوير «الشاشة الحسية الخرسانية المتكيفة» مع «نيو لاب» وهي الإدارة المتخصصة بالابتكارات في شركة «بيغ ريب» في مدينة برلين.

وتعرض «الشاشة الحسية الخرسانية المتكيفة» التقنيات التي كان يستخدمها الحرفيون المهرة في السابق، ولكنها عادت من جديد عن طريق التصنيع الرقمي المتخصص. وتسلط الطريقة الجديدة الضوء على الطباعة ثلاثية الأبعاد كأداة تسمح للمعماريين الارتقاء بمهاراتهم الإنشائية بما يتناسب مع متطلبات القرن الواحد والعشرين، وتمكينهم من التحكم المباشر في إنتاج تصاميمهم التي تماثل من حيث الحجم ما يودون إنتاجه.

وقال فهمي الشوا، الرئيس التنفيذي لشركة «إيمنسا» للتكنولوجيا: «إن هذا الإنجاز الخارق يؤكد الإمكانات الهائلة التي توفرها القوالب المعدّة بالطباعة ثلاثية الأبعاد للشركات من أجل تقصير وتبسيط عملياتها داخل الاستديوهات والتحول مباشرة إلى الموقع. وتسهم هذه الطريقة في توظيف أساليب صب الخرسانة التي أثبتت جدارتها في مواقع البناء اليوم، ما يعني إحداث التجديد على العمليات المتبعة حالياً، وتوفير قيمة مضافة كبيرة. ومن شأن هذا الإنجاز أن يسهم في تحقيق مهمة شركة»إيمنسا«للإسهام في دفع عجلة الابتكار في صناعة الطباعة ثلاثية الأبعاد، وإبراز الفوائد الفريدة لهذه الطريقة في التصنيع، لإظهار مدى استفادة الشركات في قطاع البناء. إننا نفخر بإنجازنا الفريد والأول من نوعه في صناعتنا على مستوى العالم.