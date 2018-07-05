«غالاكسي نوت 9» بلا تغييرات جوهرية

المصدر: سيؤول - وكالات

ظهرت خلال الفترة الماضية الكثير من التسريبات الخاصة بمواصفات هاتف غالاكسي نوت 9 المنتظر من شركة سامسونغ، المقرر أن يتم الكشف عنه يوم 9 أغسطس المقبل، إلا أن أحدث تسريب كشف عن تصميم الهاتف، والشكل الذي سيصل به هاتف سامسونغ المقبل.

ووفقا لما نشره موقع تقني، فإن الهاتف الجديد يأتي بتصميم مشابه لتصميم الإصدارات السابقة، ولن يقدم الجهاز أي تغييرات جوهرية فيما يتعلق بتصميم الهاتف، حيث يمتلك الهاتف جوانب منحنية، إلا أن الشيء الوحيد الذي تغير هو وضع بصمة الإصبع أسفل الكاميرا، وليس بجوارها، وذلك لتجنب وضع الإصبع على الكاميرا مما يؤدي إلى اتساخها.