«طيران الإمارات» الأولى في استخدام الواقع الافتراضي على موقعها الشبكي

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أطلقت «طيران الإمارات» نموذجاً ثلاثي الأبعاد لتوزيع المقاعد على موقعها الشبكي لتصبح بذلك أول ناقلة في العالم تستخدم تكنولوجيا الواقع الافتراضي على منصتها الرقمية.

ويعد نموذج المقاعد ثلاثي الأبعاد أداة تخيّلية تعرض مشهداً كاملاً من داخل طائرات الإمارات، ما يتيح أمام العملاء فرصة لاستكشاف مقاعدهم والقمرة التي يسافرون فيها، سواء السياحية أم رجال الأعمال أم الأولى، بالإضافة إلى المنتجات الجوية الحصرية على طائرات الإمارات A380 بما في ذلك حمام الشاور سبا والصالون الجوي.

وقال أليكس نيج، نائب رئيس أول طيران الإمارات للاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية: «مثلما نواصل الاستثمار لتوفير تجربة سفر لا تضاهى لعملائنا على الأرض وفي الأجواء، فإننا نعمل أيضاً على توفير تجربة رقمية ذات مستوى عالمي لهم.

ويسعدنا أن نكون أول ناقلة جوية في العالم تدخل تكنولوجيا الواقع الافتراضي الحديثة على موقعنا الشبكي، ما يتيح لعملائنا الفرصة لمعرفة المزيد عن تجربة طيران الإمارات قبل صعودهم إلى الطائرة.

وقد لمسنا خلال التجارب المسبقة ترحيباً كبيراً من العملاء بهذه الميزة المتقدمة لدى قيامهم باختيار مقاعدهم».

وتقدم النماذج ثلاثية الأبعاد ذات الجودة العالية عرضاً رائعاً يحاكي الواقع تقريباً. وتتوفر هذه التجربة الفريدة الآن لطائرات A380 بتقسيم الدرجات الثلاث، وسوف تشمل قريباً أسطول طيران الإمارات بأكمله بما في ذلك طائرات A380 والبوينج 777 على اختلاف تقسيماتها وتصاميمها الداخلية.

وتتميز العروض المجسمة للمقصورة بعنصر واقع افتراضي لتجربة أكثر متعة، حيث يمكن للمستخدمين الاستمتاع بجولة افتراضية داخل المقصورة من دون استخدام اليدين واختيار المقعد باستخدام أي منظار رأسي للواقع الافتراضي.

وتتوافق هذه التقنية الحائزة جوائز مع جميع الأجهزة من دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية أو مكونات إضافية. وقد تم تطوير نماذج المقاعد ثلاثية الأبعاد بالمشاركة مع شركة «ريناسين» التي نالت جائزة «كريستال كابين» لأفضل مفهوم بصري عن هذا المشروع.

ويستطيع العملاء الذين يدخلون إلى الموقع الشبكي لطيران الإمارات استخدام أجهزة محمولة أو تطبيق طيران الإمارات على iOS أو أندرويد استكشاف مقاعدهم قبل إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت، باستخدام خريطة المقاعد ثلاثية الأبعاد.

وبالإضافة إلى نماذج المقصورات ثلاثية الأبعاد، تتوفر فيديوهات جديدة على الموقع الشبكي تعرض تجربة السفر كاملة على الطائرة في جميع الدرجات، وتعد بمثابة دليل يوفر للعملاء الجدد فكرة وافية عن تجربة السفر الفريدة مع طيران الإمارات. وتجري الناقلة باستمرار دراسات لاستخدام منتجات جديدة مع العملاء والمسافرين الدائمين في مختلف مناطق العالم لتحديد فرص من أجل تحسين وتطوير التجربة الرقمية للمستخدمين.