معرض للسيارات الكلاسيكية في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

أعلنت دائرة التنمية السياحية في عجمان عن رعايتها لمعرض السيارات القديمة كجزء من مبادرة المشاركة المجتمعية المستمرة التي تقوم بها والترويج لإمارة عجمان كوجهة رائدة للسياحة العائلية، ووجهة مفضلة لمحبي المقتنيات والسيارات القديمة.

وسيقدم معرض السيارات القديمة مجموعة من الكلاسيكيات في متحف عجمان، بما في ذلك السيارة القديمة النادرة «دودج فايبر». ومن المقرر أن تستضيف الدائرة مزادًا علنيًا تُباع فيه القطع الأثرية لعشاق السيارات القديمة. وقال صالح محمد الجزيري، المدير العام للدائرة: «يُعد معرض عجمان للسيارات القديمة بمثابة مكان يلتقي فيه أعضاء مجتمع السيارات الكلاسيكية للاحتفال بهذه المقتنيات التاريخية النادرة.