هاتف ذكي بحجم 3 بوصات

المصدر: نيويورك - وكالات

تأتي أغلب الهواتف الذكية الحديثة مع شاشات كبيرة الحجم، وهذا يجعل مشاهدة الأفلام أو الألعاب أسهل، كما يعني أن الأجهزة أصبحت أكثر تدخلاً في حياة المستخدم. ومن أجل الحد من تأثير الهواتف الذكية في حياتنا، طور أحد المصممين مفهوماً لهاتف صغير بحجم ثلاث بوصات فقط.

ويقول مطور الهاتف، إنه يريد أن يعيد النظر في استخدام الهاتف الذكي، فعلى عكس الهواتف الصغيرة الأخرى، مثل نوكيا 3310، يمتلك الهاتف الجديد أغلب الميزات الموجودة في الأجهزة الكبيرة، ومع ذلك، فقد تم تصميمه ليكون أداة مفيدة بدلاً من كونه وسيلة إلهاء.