«أوبو» تستعد لإطلاق هاتف A5

المصدر: بكين - وكالات

تستعد شركة الهواتف الذكية الصينية «أوبو» لإطلاق هاتف ذكي يحمل اسم A5 في الصين، ورغم عدم إعلان الشركة رسمياً عنه، إلا أنه تم رصده على موقع التصديق الصيني TENAA، كما زعمت عدة تقارير أن الهاتف سيطرح للبيع في الصين قريبا.

ومن المتوقع دعم الهاتف بشاشة قياس 6.2 بوصات مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 19: 9 وبدقة كاملة عالية الدقة مثل أوبو A3 السابق، كما سيعمل بمعالج كوالكوم سناب دراجون 450 بقوة ٨.٨ غيغاهيرتز، إلى جانب ٤ جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة تخزين داخلية بسعة ٦٤ غيغابايت مع دعم لبطاقات microSD.