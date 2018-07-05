انتقادات لـ«واتساب» في الهند

المصدر: نيودلهي - وكالات

أدى انتشار المعلومات المضللة على تطبيق واتساب إلى مقتل عشرات الأشخاص في الهند، وهو الأمر الذي جعل خدمة التراسل الفوري الأشهر في العالم تواجه تدقيقاً من الحكومة هناك، وتقول خدمة الرسائل المملوكة لـ«فيسبوك»: إنها ستمول الأبحاث لمعرفة سبب انتشار المعلومات الخاطئة على المنصة بهذا الشكل في الهند.

وطلبت وزارة تكنولوجيا المعلومات من واتسآب، الذي يمتلك أكثر من 200 مليون مستخدم نشط في الهند، اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الرسائل المزيفة.

وقال المتحدث باسم واتسآب إن الشركة تقوم بتكليف مجموعة الباحثين المهتمين بهذا الأمر لاستكشاف القضايا المرتبطة بالمعلومات الخاطئة عن واتسآب.