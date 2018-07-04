افتتاح «فندق السيف» في سبتمبر

المصدر: دبي - البيان

يستعد «فندق السيف من جميرا» لاستقبال زواره لدى افتتاحه في شهر سبتمبر المقبل، وسط أجواء متميزة تتيح لهم قضاء أمتع الأوقات وعيش تجربة مستوحاة من الحياة الإماراتية العربية الأصيلة.

يتربع الفندق الجديد وسط المنازل التراثية والأفنية الفسيحة في السوق الممتد على ضفاف خور دبي، ويحتضن 200 غرفة موزعة في 22 منزلاً مميزاً يزدان بتصاميم تراثية، ومزيناً بأبراج الرياح (البراجيل) الشهيرة في جميع أنحاء المنطقة.

ويقدم الفندق إطلالات آسرة على أزقة السوق القديم المجاور، فضلاً عن الإطلالة المائية الرائعة على خور دبي، ويستوحي تصميمه من الحكايات العربية التراثية الأصيلة والإرث الإماراتي العريق، إذ يجسد في مفهومه تقاليد الضيافة العربية العريقة.