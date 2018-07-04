الرقمنة تخفّض تكاليف النقل

المصدر: دبي ــ البيان

تكتسب الحاجة إلى رقمنة قطاع نقل البضائع والخدمات اللوجستية أهمية متزايدة مع انقضاء الزمن، في وقت تسعى دول مجلس التعاون الخليجي بخطى حثيثة إلى تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي والنمو المستدام. وفي الوقت الحاضر، يعتبر قطاع النقل والخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي، هو أحد المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي في المنطقة والرقمنة تخفض تكاليف النقل.

وكشفت دراسة أجرتها «استراتيجي & ميدل إيست» أن إيرادات الشحن في المنطقة نمت بوتيرة ثابتة قدرها 10% من 2010 إلى 2014، ولكن منذ ذلك الحين، شهدت انخفاضًا 5% سنويًا بسبب تراجع أسعار النفط، ما أدى إلى انخفاض الواردات، وقيام الشركات بتقليص نطاق المشاريع.