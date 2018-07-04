«سي إن إن»: دبي مدينة سياحية لا مثيل لها

المصدر: دبي - أشرف رفيق

وصفت خدمة «سي إن إن» الإخبارية التلفزيونية الأميركية، مدينة دبي بأنها لا مثيل لها، مشيرة إلى أن التطور المعماري مستمر في كل أرجاء المدينة، فهي دائمة التجدد والتطور.

وقالت «سي إن إن» إن الأبراج المرتفعة، ومنها أعلى مبنى في العالم في دبي، تلتقي مع الصحراء الممتدة إلى شاطئ البحر على ساحل الخليج العربي.

وأشارت «سي إن إن» إلى أن دبي دائماً تطمح للمزيد من الإنجازات، وأن طموحها يتجاوز مجرد الأطول والأكبر والأفخم في كل شيء، حيث تستعد دبي لاستضافة إكسبو 2020.

وأوصت «سي إن إن»، بأن تضع مدينة دبي ضمن قائمة المدن التي تزورها، لأنها من دون أدنى شك من أكثر مدن العالم جاذبية للسياحة، حيث زارها أكثر من 15 مليون سائح العام الماضي، وتتوقع أن يصل هذا العدد إلى 20 مليوناً بحلول 2020.