هواتف من «سامسونغ» تسرّب الصور

تضرب المشاكل الشركات التقنية الكبيرة بين حين وآخر، وهو ما حصل مع «سامسونغ» بعد حدوث مشاكل في بعض أجهزتها لتقوم بإرسال الصور بشكل عشوائي لبعض جهات الاتصال دون علمهم. وبحسب ما تم نشره على موقع تقني، قال أحد المستخدمين لهواتف سامسونغ إن هاتفه قام بإرسال جميع صوره من على الهاتف إلى صديقه وهو نائم ودون علمه، كما أنه لم يشاهد أي إشعار بالصور المرسلة على تطبيق الرسائل، لكنه شاهد ذلك على تطبيق شركة الاتصالات الأميركية T-Mobile المزودة للخدمة. وبحسب ما تم نشره، فإن هواتف جالاكسي S9 وS9+ واجهت المشكلة لدى العديد من المستخدمين، كما أن بعض التقارير أشارت إلى أن هناك أجهزة أخرى تأثرت بنفس المشكلة. من جهتها قالت سامسونغ إن فريقها يعمل على حل المشكلة الآن. سيئول - وكالات