خلل في «فيسبوك» أضر 800 ألف مستخدم

المصدر: نيويورك - وكالات

أعلنت شركة «فيسبوك» رسمياً عن وجود خلل أمني أثر على 800 ألف مستخدم للشبكة الاجتماعية العملاقة حول العالم، وتسبب في فك الحظر بشكل تلقائي عن أشخاص سبق وقام المستخدمون بحظرهم، وتشير الشركة إلى أن هذا الأمر حدث في الفترة من 29 مايو إلى 5 يونيو.

ووفقا للمدونة الرسمية للشركة على «فيسبوك»، فالأشخاص الذين تم حظرهم في الماضي تمكنوا من مشاهدة المحتوى الذي ينشر بشكل طبيعي وكأنهم لا يزالون ضمن قائمة الأصدقاء، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو وما يتم نشره داخل «القصص».

ولم توضح «فيسبوك» بالضبط تفاصيل الخطأ، لكنها أشارت إلى أن 83% ممن تعرضوا للمشكلة لديهم شخص واحد على الأقل تم فك الحظر عنه، ولكنها أكدت أنها عملت على إصلاح تلك المشكلة بشكل نهائي.