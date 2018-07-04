7 ملايين درهم جوائز المتسوقين في «مفاجآت صيف دبي»

المصدر: دبي - البيان

تقدّم مفاجآت صيف دبي الكثير من الفرص لربح جوائز قيمة تتنوع بين السيارات والذهب والمجوهرات والمبالغ النقدية وغيرها الكثير.

حيث يمكن لكافة المتسوقين في معظم مراكز التسوق خلال حدث المفاجآت الاستفادة من عروض تسوق جذابة على مختلف أنواع البضائع والمشاركة في سحوبات يومية على جوائز متنوعة تفوق قيمتها 7 ملايين درهم.

ويتيح ميركاتو للمتسوقين ضمن حملة «تسوق واربح» الشيقة، فرصة الفوز بسيارة يوكن دينالي الفاخرة أو برحلة عائلية إلى تايلاند عند إنفاق 200 درهم، أما عند إنفاق 200 درهم ضمن حملة «تسوق واربح» في ابن بطوطة مول تمنح للزوار فرص ربح قسائم نقدية وجوائز أسبوعية عديدة، بالإضافة إلى إمكانية الدخول في السحب على سيارة أودي أي 4 الجديدة التي يعلن عن فائزها في نهاية مفاجآت صيف دبي.

ويقدم دبي فستيفال سيتي مول للزوار فرصاً عديدة للفوز، إذ يحصل 33 رابحاً على قسيمة شراء تبلغ قيمتها ألف درهم كل أسبوع تستخدم في المركز عند إنفاقهم 300 درهم في أي محل تجاري، بالإضافة إلى سحب على سيارة لكزس NX الفاخرة ذات السبعة مقاعد لرابح واحد.

ويتيح سوق التنين 2 للمتسوقين كل أسبوع فرصة الدخول في السحب وفوز سيارة دودج رام عند إنفاق 200 درهم في أي مطعم أو محل تجاري في المركز، كما يقدم سيتي سنتر مردف أيضاً جائزة قيمة تتمثل في سيارة نيسان باترول عند إنفاق 300 درهم في المركز.

ويستطيع زوار دبي مارينا مول الترفيه والربح في الوقت نفسه من خلال فعالية مميزة توفر فرصة الفوز بـ 25 ألف درهم عند إنفاق 100 درهم أو أكثر، حيث يحصل الزوار عند إبراز إيصالات الشراء على فرصة دخول «غرفة الكرات» التي أنشئت خصيصاً للمناسبة ومحاولة العثور على واحدة من 50 كرة ذهبية اللون، وذلك للحصول على منتجات بأسعار مخفضة في المركز بالإضافة إلى فرصة الفوز بالجائزة الكبرى.

ويمنح مول الإمارات للمتسوقين مبلغاً مذهلاً بقيمة 15 ألف درهم خلال الستة أسابيع من حدث المفاجآت وفرصة الدخول في السحب عند إنفاق 650 درهماً لنيل الجائزة، في حين يحصل كل من ينفق أكثر من ألف درهم خلال مفاجآت صيف دبي على خدمة توصيل مجانية، يمكن طلبها في مكتب كبار الشخصيات بالمركز.

ويقدم دبي مول للمتسوقين جوائز شيقة، حيث سيحصل ستة متسوقين من خلال سحب أسبوعي على مئة ألف ميل من برنامج طيران الإمارات سكاي واردز، ويحصل فائز محظوظ واحد في نهاية مفاجآت صيف دبي على الجائزة الكبرى التي تقدر بمليون ميل من برنامج طيران الإمارات سكاي واردز، وذلك عند إنفاق ما قيمته 100 درهم أو أكثر في أي متجر بالمركز.