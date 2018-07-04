مايكروسوفت تؤجل طرح هاتف جديد

المصدر: نيويورك - وكالات

كشف تقرير عن أن جهاز مايكروسوفت المقبل القابل للطي، والذي كان يحمل الاسم التجاري «أندروميدا» تم تأجيل إنتاجه حتى نهاية 2018، بسبب نظام التشغيل أندروميدا، الذي كان من المفترض أن يتم تضمينه في تحديث نظام التشغيل Windows 10 ليس جاهزًا بعد لدمجه في نظام التشغيل بسبب مشاكل الجودة والتوقيت.

وبالإضافة إلى ذلك، لا يرى الكثير من المسؤولين بالشركة الأميركية أن هذا الجهاز الجديد، الذي تم تسريب عدد من براءات الاختراع الخاصة به، سيحظى بإقبال المستخدمين، خاصة إذا كان يتيح فقط تشغيل التطبيقات المتوفرة من متجر مايكروسوفت. يذكر أن تقارير سابقة كشفت أن هذا الجهاز الذي لم يتم التأكد من كونه تابلت أم هاتفاً، لايزال قيد التطوير.