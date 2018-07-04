جيل الألفية يختار مطار دبي الأفضل في مبيعات التجزئة

المصدر: دبي - البيان

حظيت استراتيجية مطارات دبي، التي تعتمد على زيادة خيارات المستهلك من منتجات التجزئة وعروض الخدمات، باستحسان المسافرين من جيل الألفية الذين اعتبروه أفضل مطار في مبيعات التجزئة.

وذلك خلال حفل جوائز تجزئة السفر 2018 الذي تم تنظيمه مؤخراً في سنغافورة. تم اختيار أسماء المرشحين لفئات المطارات من نتائج استبيان يغطي تجربة آلاف المسافرين عبر أفضل 42 مطارا حول العالم خلال مدة 6 أشهر.

وقال يوجين باري نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات دبي: «ما يميز بعض الجوائز هو اختيار عملائنا مطار دبي الدولي ليكون الخيار الأول لهم بناءً على تجربتهم الخاصة. وهذا أكبر اعتراف بجهودنا لضمان التطوير المستمر لخيارات العملاء، بالتعاون مع شركائنا على كامل نطاق المطار. إننا مسرورون بتلقي هذه الجائزة».

وقال كولم ماكلوجلين، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والمدير التنفيذي الأول للسوق الحرة بدبي: «يسعدنا الفوز بجائزة أفضل مطار لبيئة التجزئة بالاشتراك مع مطارات دبي.