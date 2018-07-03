أيقونة «تويز آر أص» تودع الأطفال

المصدر: دبي - البيان

(وداعا.. لا تكبروا أبداً.. واصلوا اللعب) بهذه الكلمات الرقيقة المفعمة بالبراءة ودعت الزرافة «جيوفري» أيقونة «تويز آر آص» عشاقها ومحبيها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تلك الصورة بحزن شديد، لاسيما وأن تلك الألعاب رافقتهم في طفولتهم وشكّلت جوانب مهمة في حياتهم وشخصياتهم.

وكتبت الشركة على موقعها الإلكتروني عبارات مليئة بالشكر والمحبة لكل من عاصرها على مدى 70 عاماً من عمرها، قبل أن تعجز في فبراير الماضي عن دفع فاتورة ضريبية قيمتها 15 مليون جنيه استرليني. وكانت الشركة قد أعلنت إفلاسها في سبتمبر 2017 وأغلقت الجمعة الماضية آخر متاجرها في الولايات المتحدة.