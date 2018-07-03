«فيسبوك» يخطط للاستحواذ على «بلومسبيري»

المصدر: سان فرانسيسكو - وكالات

كشف تقرير لموقع «تك كرانش» أن «فيسبوك»، بصدد الاستحواذ على شركة «بلومسبيري»، التي تتخذ من لندن مقراً لها، مقابل 30 مليون دولار.

وتأسست «بلومسبيري» في 2015، وهى متخصصة في تكنولوجيا معالجة اللغة الطبيعية، وقد طورت برنامج ذكاء اصطناعي، أطلقت عليه اسم «Cape»، ويمكنه قراءة المستندات النصية، والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمحتوياته، لكن تهدف الشركة أن يكون الذكاء الاصطناعي قادراً على الإجابة عن أي سؤال يتطلب القراءة، بشكل أفضل من الإنسان.

وذكر تقرير لموقع «تك كرانش»، أن فيسبوك تخطط لاستخدام فريق «بلومسبيري»، والتقنية للعمل على مكافحة الأخبار المزيفة.