«إل جي» تزود «آبل» بشاشات

المصدر: سيئول - وكالات

ذكرت تقارير مختلفة أن «إل جي» ستقوم بتزويد آبل بشاشات OLED لهواتفها القادمة، في خطوة مغايرة للمتوقع بسبب تزويد سامسونغ جميع الشاشات من هذا النوع في السابق.

وذكرت تقارير أن «إل جي» ستقوم بتزويد نحو 2 ـ 4 ملايين شاشة لهواتف آيفون التي ستحمل هذا النوع من الشاشات خلال الفترة المقبلة، كنوع من الشراكة التجريبية وفقاً للتوقعات.

وكانت تقارير قد ذكرت أن سامسونغ ستقوم بتقديم 100 مليون شاشة OLED لهواتف آيفون، وهو رقم كبير جداً مقارنة مع الرقم الصغير الذي طلبته من نظيرتها «إل جي». يُذكر أن الشركتين الكوريتين تتربعان على أفضل وأكبر منتجي شاشات OLED في العالم، لكن «إل جي» واجهت صعوبة في توريد الشاشات الخاصة بالهواتف بسبب تواجد سامسونغ.