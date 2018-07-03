«غوغل» تستثمر في السكوتر الكهربائي

المصدر: نيويورك - وكالات

كشف تقرير جديد أن «ألفابت» الشركة الأم لـ«غوغل» استثمرت مباشرة فى خدمة سكوتر Lime كجزء من جولة تمويل أكبر بقيمة 300 مليون دولار.

والتي شملت بالفعل شركة استثمارات «غوغل فينتشرز»، لكن لا يوجد ذكر لمقدار السيولة التي حصلت عليها Lime، لكن يقال إن «غوغل فينتشرز» كانت تقود المجموعة.

ووفقاً لما نشره موقع أميركي، فإن هذا الاستثمار يعكس اهتمام «ألفابت» المتزايد فى مجال النقل لأنه يتخطى الإنترنت والأعمال التجارية المحمولة التي هي مجال العمل الرئيسي للشركة، حيث إن «ألفابت» لديها حصص واضحة في مجال النقل مع السيارات ذاتية القيادة «وايمو» والجهود المبذولة في النقل العام من خلال مختبرات «سايد ووك». وقد يكون الاستثمار ضرورياً إذا أرادت «غوغل» مواصلة سمعتها كقوة متنامية باستمرار في مجال التكنولوجيا.