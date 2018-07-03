أدنى مستوى للبطالة بمنطقة اليورو

المصدر: بروكسل - أ ف ب

تراجعت البطالة في منطقة اليورو إلى 8,4% في مايو مقارنة مع 8,5% في أبريل، على ما أعلن المكتب الأوروبي للإحصاءات «يوروستات»، وهي أدنى نسبة بطالة تسجل في منطقة اليورو منذ ديسمبر 2008 حين بلغت 8,3% قبل أن ترتفع إلى 8,7% في يناير 2009. وهذا المستوى أفضل مما توقع المحللون الذين استطلع آراءهم مكتب «فاكتسيت» للخدمات المالية.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل 13,6 مليون رجل وامرأة في مايو، بينهم 2,3 مليون شاب. ونسبة البطالة في منطقة اليورو في تراجع متواصل منذ أن تدنت في سبتمبر 2016 عن عتبة 10,0%، لكنها تبقى أعلى بكثير من متوسط ما قبل الأزمة المالية العالمية.