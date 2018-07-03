جيل الألفية يفضل الهاتف على الحواس

المصدر: نيويورك - وكالات

أصبح جيل الألفية يعتمد بشكل كبير على الهواتف الذكية طوال الوقت، إلا أن دراسة حديثة أجرتها شركة Tappable، كشفت أن 23 % من جيل الألفية، يفضلون فقدان أحد حواسهم الخمس، بدلاً من التخلي عن هواتفهم الذكية، أما ما يثير القلق، هو أن واحداً من بين كل عشرة أشخاص، قد قال إنه يفضل أن يضحى بإصبع على أن يتخلى عن هاتفه نفسه.

ووفقاً لما نشره موقع «ميرور» البريطاني، فقالت إحدى الفتيات: «لا يمكنني العيش بدون هاتفي، إنه مدمج في كل جزء من حياتي»، وفى الاستبيان، سأل الباحثون أكثر من 500 شخص من الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً، حول الشيء الذي يمكنهم التخلي عنه مقابل الاحتفاظ بهواتفهم الذكية.

وكشفت النتائج أن 23 ٪ اختاروا الاحتفاظ بهواتفهم الذكية مقابل التخلي عن إحدى حواسهم الخمس، في حين أن 38 ٪ قرروا التخلي عن بعض المشروبات مقابل الأجهزة، في حين قال 10 ٪، إنهم سيقطعون إصبعاً مقابل الاحتفاظ بهواتفهم الذكية.