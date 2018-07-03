تباطؤ نمو التصنيع الصيني

المصدر: بكين - رويترز

أظهر مسح نُشرت نتائجه أمس أن نمو قطاع الصناعات التحويلية الصيني تباطأ قليلا في يونيو، في الوقت الذي واجهت فيه الشركات ارتفاعاً في تكاليف مستلزمات الإنتاج وانخفاضاً في طلبيات التصدير.

وتراجع مؤشر كايشين /‏ ماركت لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 51.0 في يونيو من 51.1 في مايو، بما يتماشى مع توقعات خبراء الاقتصاد. وظل المؤشر فوق مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثالث عشر على التوالي.

وارتفع مؤشر فرعي للإنتاج إلى 52.1 في يونيو مسجلا أعلى مستوى في أربعة أشهر، رغم تباطؤ الطلبيات الجديدة وإقبال الشركات على البيع من المخزونات القائمة بدلا من إعادة التخزين.