تطبيقات أندرويد وios تسرب بيانات المستخدمين

المصدر: نيويورك - وكالات

كشف باحثون بشركة Appthority الأمنية عن أن الملايين من كلمات المرور ومواقع GPS والسجلات المالية متاحة من دون حماية على مرأى من الجميع، ويمكن أن تكون كلمات السر الخاصة بك من ضمنها.

وفحص الباحثون في الشركة تطبيقات أندرويد وiOS التي تستخدم سحابة Firebase لتخزين بيانات المستخدمين، والتي تعد نظامًا أساسيًا رائجًا قائمًا على السحابة لتطبيقات الهواتف والويب، والذي استحوذت عليه شركة غوغل في 2014. ووفقًا لموقع «ماشابل»، فحصت الشركة أكثر من 2.7 مليون تطبيق على كل من أندرويد وiOS ووجد باحثون أنه من بين 27227 تطبيق أندرويد و1275 من تطبيقات iOS التي تخزن بيانات التطبيق في أنظمة قواعد البيانات في Firebase، تمكنت 3046 من هذه التطبيقات فقد من حفظ البيانات. وأضافت الشركة أنه من بين هذه التطبيقات التي تقوم بتخزين البيانات بشكل مفتوح لأي شخص يراها، يوجد 2446 على أندرويد و600 على نظام iOS.