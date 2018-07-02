«بي إم دبليو» تسحب سيارات من الصين

المصدر: بكين - د ب أ

ذكرت مصلحة الدولة لتنظيم السوق في الصين أن شركة «بي. إم. دبليو بريليانس أوتوموبيل»، وهي مجموعة مشتركة بين شركة السيارات الفاخرة «بي. إم. دبليو» وشركة السيارات الصينية «هواتشن أوتو جروب»، ستسحب 148 سيارة في الصين بسبب خزانات الوقود المعيبة، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس.

تشمل الطرز المستدعاة سلسلة «118آي»، وسلسلة «120آي»، وسلسلة «125آي»، التي تم إنتاجها في الفترة ما بين 9 و17 يونيو 2017، حسبما قالت المصلحة في بيان.

ووفقاً للبيان، يمكن للعيب في خزانات الوقود أن يسبب تسرباً للبنزين، ومن ثم يزيد من مخاطر نشوب الحريق. وستقوم الشركة باختبار السيارات المسحوبة واستبدال خزانات الوقود المعيبة مجاناً. ومن المقرر أن يبدأ سحب السيارات 23 يوليو.