هواتف نصف سكان الإمارات بلا كلمات مرور

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أظهرت دراسة لشركة «كاسبرسكي لاب» أن نصف سكان الإمارات لا يحمون هواتفهم بكلمات مرور ويتركون أجهزتهم بما فيها من مقادير كبيرة ومتزايدة من البيانات الثمينة، في متناول أي شخص. وقالت الشركة في دراسة إن 47% من سكان الإمارات لا يحرصون على حماية أجهزتهم المحمولة، بينما يلجأ 25% منهم فقط إلى استخدام حلول الحماية من السرقة.

ويعتمد الكثير من الناس اليوم على أجهزتهم المحمولة للوصول إلى الإنترنت وممارسة أنشطة مختلفة عليها، لذلك فقد يصبح فقدان هاتف محمول أو جهاز لوحي ما أكثر ضرراً وإزعاجاً من أي وقت مضى؛ فعلى سبيل المثال، يقول 75% من الأفراد الذين شملهم استطلاع أجرته كاسبرسكي لاب حديثاً في الإمارات إنهم يستخدمون الإنترنت بانتظام على هاتف ذكي، فيما يستخدم 36% منهم، حالياً، جهاز حاسوب لوحي بانتظام للاتصال بالإنترنت.

وعلى هذا النحو، يتم تخزين أنواع عدة من البيانات الثمينة على هذه الأجهزة، وتبادلها مع الآخرين من خلالها. وقد أظهرت الدراسة الاستطلاعية أن أكثر من ثلث الأفراد (41%)، على سبيل المثال، يستخدمون هواتفهم الذكية في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والتي تتيح إمكانية الوصول إلى المعلومات المالية القيّمة. وعلاوة على ذلك، يستخدم 65% من الأشخاص هواتفهم الذكية بانتظام للوصول إلى حسابات بريدهم الإلكتروني، فيما يقول 66% منهم إنهم يستخدمونها في أنشطة التواصل الاجتماعي، وكلا هذين الاستخدامين ينطويان على كميات هائلة من البيانات الحساسة.

ولكن وجود الكثير من البيانات الثمينة على الأجهزة المحمولة لا يجعل الأشخاص، بالضرورة، حذِرين وآمنين؛ إذ إن 53% من المستخدمين فقط يحرصون على حماية أجهزتهم المحمولة، فيما لا يقوم بتشفير الملفات والمجلدات لتجنب الوصول غير المصرح به إليها سوى 14% من المستخدمين.