«فيسبوك» تستخدم الليزر في توفير خدمة الإنترنت

المصدر: نيويورك - د ب أ

بدأت شركة «فيسبوك» اختبار وسيلة جديدة لتقديم خدمات الإنترنت فائق السرعة باستخدام أشعة الليزر التي تنطلق من إحدى الطائرات، بحسب وثيقة تحمل تاريخ فبراير 2018 واطلع عليها موقع «بيزنس إنسايدر». ومع استخدام أشعة الليزر ستتمكن الشركة من الربط اللاسلكي بين الطائرة ومحطة أرضية على بعد 9 كيلومترات من الطائرة.

وأظهرت التجارب التي أجريت أنه يمكن إرسال إشارات إنترنت عالية السرعة إلى المناطق النائية. وبحسب «فيسبوك» فإن التقنية الجديدة تستطيع توفير اتصال إنترنت في الاتجاهين بسرعة تصل إلى 10 جيجابايت في الثانية الواحدة.

في الوقت نفسه فإن «فيسبوك» تستطيع توفير سرعة أعلى للإنترنت من خلال تقنية مختلفة. وفي رسالة عبر الإنترنت ذكرت الشركة أنها تستطيع توفير إنترنت بسرعة تصل إلى 40 جيجابايت في الثانية بشكل متزامن في الاتجاهين، وذلك من الموقع الموجود على بعد 7 كيلومترات من الطائرة، لكن التجربة كانت تعتمد على تكنولوجيا الموجات متناهية القصر وليس الليزر.

وتمثل هذه الوسائل جزءاً من الجهود التي تبذلها «فيسبوك» لتوفير اتصال لاسلكي فائق السرعة بالإنترنت من خلال إطلاقه عبر السماء أو حتى الفضاء. وكانت «فيسبوك» قد أطلقت في وقت سابق مشروعاً باسم «أكويلا» لاستخدام طائرة من دون طيار لتوفير خدمة الإنترنت بالمناطق النائية.