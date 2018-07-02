«مايكروسوفت» تطور «تابلت» جديداً قابلاً للطي

المصدر: نيويورك - وكالات

كشف تقرير لموقع «ديلى ميل» البريطانية أن شركة «مايكروسوفت» تطور تابلت جديداً من سلسة Surface، والذي يمكن طيه بكل سهولة ووضعه داخل الجيب، ويشار إلى أن هذا المشروع السرى يطلق عليه اسم أندروميدا، والذي يتم وصفه داخلياً بأنه «جديد ومزعج» وفقاً للوثائق التي حصل عليها موقع The Verge الأميركي.

وعلى الرغم من أنه لا يزال قيد التطوير، إلا أنه من المعتقد أن التابلت الجديد سيحتوي على شاشة ملفوفة تسد فجوة المفصلات عندما يتم فتحها بالكامل.

وتصف «مايكروسوفت» جهازها الجديد بأنه نموذج جديد للتابلت قابل للجلب يجمع بين الخبرات الجديدة للأجهزة والبرمجيات، لإنشاء تجربة حوسبة شخصية متعددة الاستخدامات.