مطالبات بمنح المعلمين خفضاً في قيمة عضوية «أمازون»

المصدر: واشنطن - د ب أ

أطلق موقع «تشينج دوت أورج» على الإنترنت حملة لجمع التوقيعات لمطالبة شركة «أمازون» بمنح المعلمين خفضاً بنسبة 50% لقيمة العضوية الممتازة (برايم) للموقع وهو الخصم نفسه الممنوح للطلبة.

وأشار موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه تم جمع أكثر من 174 ألف توقيع من إجمالي 200 ألف توقيع مستهدف. وقد تم إطلاق الحملة الأسبوع الماضي.

وقالت إريكا باول، منظمة الحملة إن «المعلمين يستخدمون موقع أمازون بطرق عدة مختلفة.. من المفيد جداً إنشاء قوائم مسبقة للتواصل مع الآباء وطلب المستلزمات وغيرها من الأشياء التي يحتاجونها بسرعة». يذكر أن رسم العضوية الممتازة على موقع «أمازون» يبلغ حالياً 119 دولاراً سنوياً. وتوفر هذه العضوية العديد من المزايا منها توصيل الطلبيات خلال يومين، والصفقات التي يتم توفيرها من خلال السماعات الذكية التي تعمل بتكنولوجيا المساعد الرقمي الذكي «أليكسا».