«ون بلس» تطلق هاتفاً يدعم شبكات 5G العام المقبل

المصدر: بكين - وكالات

أعلن بيت ليو الرئيس التنفيذي لشركة «ون بلس» رسمياً أن الشركة سوف تطلق هاتفاً ذكياً يدعم شبكات 5G العام المقبل في الولايات المتحدة، وسبق وأعلنت الشركة أنها تعمل بالفعل مع مشغلي الاتصالات في أميركا الشمالية لهذا الغرض، ونظراً لأن «ون بلس» تطلق جهازين في كل سنة، فمن المتوقع أن يكون هذا الهاتف الذكي هو «ون بلس 7» المقرر إطلاقه رسمياً خلال العام 2019 المقبل.

وتقوم «ون بلس» حالياً ببيع الهواتف الذكية دون أي اتفاقية مع شركات الاتصالات في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تقوم «ون بلس» باختيار شريك قوي لإطلاق الهاتف الذكي الجديد الذي يدعم شبكات الجيل الخامس في العام 2019.

وفي الوقت نفسه، قبل إطلاق «ون بلس 7»، من المتوقع أن تطلق الشركة هاتف «ون بلس 6T» في وقت لاحق هذا العام، وفي الآونة الأخيرة كشفت التسريبات عن تصميم وأبرز المزايا التي سيحملها الهاتف الجديد، وأبرزها الشاشة الكاملة التي لا تضم أي شقوق علوية.