استطلاع « البيان»: تباين خطط المتسوقين لزيادة مشترياتهم خلال الصيف

المصدر: Ⅶ دبي - عمرو عادل

كشف استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي»، على الموقع الإلكتروني وموقعي «فيسبوك» و«تويتر»، تباين خطط المتسوقين لزيادة مشترياتهم خلال موسم الصيف.

وكان نص سؤال الاستطلاع «هل تخطط لزيادة مشترياتك خلال موسم تخفيضات مفاجآت صيف دبي؟»، وجاء في نتيجته على موقع «البيان الإلكتروني» أن 11% من المستطلعة آراؤهم يخططون لزيادة المشتريات، و35% في الاستطلاع عبر «فيسبوك»، بينما زادت نسبة المتفقين معهم في الرأي بالاستطلاع قليلاً إلى 41% عبر «تويتر».

وأعرب 89% من المشاركين في الاستطلاع عبر موقع «البيان الإلكتروني» و59% عبر «تويتر»، و65% عبر «فيسبوك» عن عدم تخطيطهم لزيادة حجم مشترياتهم خلال موسم تخفيضات صيف دبي.

وانطلقت الدورة الحادية والعشرون من مفاجآت صيف دبي 2018 يوم 22 يونيو وتستمر حتى 4 أغسطس المقبل، وتشتمل على فعاليات متنوعة وعروض ترويجية وجوائز قيّمة على مدار 6 أسابيع.

وأكد خبراء في قطاع التجزئة لـ«البيان الاقتصادي»، وجود آثار إيجابية كبيرة وراء تنظيم مثل تلك الفعاليات التي من شأنها تعزيز مكانة دبي باعتبارها وجهة محورية للفعاليات الدولية.وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري، إن مفاجآت صيف دبي انطلقت هذا العام بزخم كبير من التخفيضات المذهلة، حيث تمنح المتسوقين تخفيضات بنسب تتراوح بين 25 إلى 75%.