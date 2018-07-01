«غوغل» تخطط لإطلاق منصة ألعاب جديدة

المصدر: كاليفورنيا - وكالات

كشف تقرير جديد أن شركة غوغل تعمل حالياً على تطوير منصة ألعاب خاصة بها لمنافسة باقي الشركات والعمل على الوصول إلى مركز الصدارة، حيث تسعى غوغل لمنافسة أجهزة إكس بوكس وبلاي ستيشن، من شركتي سوني ومايكروسوفت.

ووفقاً لما نشره موقع إخباري أميركي، تسعى شركة غوغل لتطوير منصة برمجية للألعاب، فضلاً عن تطوير أجهزة تابعة لها، مع جلب المطورين للعمل ضمن فريق الشركة لتطوير الألعاب للمنصة الجديدة، وذلك من خلال التوظيف المباشر أو من خلال الاستحواذ على شركات الألعاب الناشئة للحصول على مطوريها.

ويحمل مشروع منصة ألعاب غوغل الاسم الكودي Yeti، وقد قام ممثلو الشركة بمقابلة عدد من ممثلي شركات الألعاب خلال الفترة الماضية وخصوصاً في مؤتمر الألعاب في مارس الماضي، فيما أشارت بعض التقارير إلى أن غوغل تعمل على تطوير منصة سحابية للألعاب، وهو الأمر الذي يعني وصول خدماتها لأكبر عدد من اللاعبين دون الحاجة لأعلى المواصفات في أجهزتهم.