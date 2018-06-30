دبي تشهد إطلاق هاتف «إنفينيكس نوت 5» الذكي

المصدر: دبي- البيان

كشفت شركة «إنفينيكس» للهواتف الذكية لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، عن هاتف «إنفينيكس نوت 5» الذكي الجديد، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في فندق «آرماني» ببرج خليفة بدبي.

وحضر الحفل مجموعة من كبار الشخصيات والضيوف والمتخصصين والأطراف المعنية من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط، حيث شهد إطلاق الهاتف الذكي الجديد الذي «يتخطى حدود الذكاء»، ويُعد جزءاً من برنامج «أندرويد ون» بالتعاون مع «غوغل»، حيث سنحت لحضور الحفل فرصة التعرف عليه بشكل أقرب.

وتعتبر «إنفينيكس» إحدى العلامات التجارية الفاخرة للهواتف الذكية من شركة TRANSSION القابضة؛ حيث تصمم هواتفها لجيل الشباب الراغبين بعيش نمط حياة ذكي. ومنذ انطلاقها في عام 2013، تلتزم «إنفينيكس» بابتكار تقنيات حديثة وهواتف متنقلة تمتاز بتصاميمها الديناميكية الأنيقة، مما يكفل إنشاء تجارب حياة ذكية عالمية .

ومن خلال التفاعلات اليومية، تتحول هذه المنتجات المتميزة إلى جزء أساسي من نمط الحياة والتي تمثل التجارب الذكية والمحددة لتوجهات الشباب حول العالم. وتروّج علامة «إنفينيكس» حالياً لخمسة خطوط إنتاج هي: «زيرو»، «نوت»، «هوت»، «إس» و«سمارت» مستهدفةً السوق العالمية الممتدة من أفريقيا وصولاً لأميركا اللاتينية.