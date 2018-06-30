تراجع الإنتاج الصناعي وانخفاض البطالة في اليابان

المصدر: طوكيو - د ب أ

ذكرت الحكومة اليابانية أمس، أن الإنتاج الصناعي في البلاد تراجع بنسبة 0.2 % في مايو، بينما انخفض معدل البطالة للمرة الأولى في أربعة أشهر.

وتوقع محللون، كانت صحيفة «نيكاي بيزنس ديلي» قد استطلعت آراءهم، انخفاضا نسبته 1.1%. وكان الإنتاج الصناعي قد ارتفع في أبريل بنسبة 0.5%.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، إن مؤشر الإنتاج في المصانع والمناجم بلغ 104.4 نقاط مقابل خط الأساس لعام 2010 البالغ 100 نقطة.

وقالت الوزارة إن مؤشر الشحنات الصناعية انخفض 1.6% إلى 101.4 نقطة في مايو مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفع مؤشر المخزونات الصناعية 0.6% ليصل إلى 11.5 نقطة.

وفي الوقت نفسه، تراجعت نسبة البطالة في البلاد إلى 2.2% في مايو من 2.5% في الشهر السابق، حسبما ذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.