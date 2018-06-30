أجهزة عرض «بن كيو» تجذب الجمهور في دبي

المصدر: دبي-البيان

قامت شركة «بن كيو»، في دبي بعرض مباريات كرة القدم في مسابقات كأس العالم الجارية حاليا، باستخدام جهاز عرض تي كيه 800 يعمل بتقنية 4 كيو عالية الجودة والوضوح، واختارت أماكن متفرقة في دبي بعرض المباريات على الجمهور مشاركة منها في رسم صورة مصغرة عن الأجواء الحماسية الكروية للمتابعة والاستمتاع بمباريات المونديال الحالي في روسيا وسط أجواء رائعة.

وتحتل شركة بن كيو المركز الأول في الشرق الأوسط في قطاع أجهزة العرض 4 كيو من حيث حجم مبيعاتها في المنطقة وأفريقيا وآسيا الباسيفيك، في الربع الأول. وكان إطلاق جهاز العرض كيه 800 أحدث إنجازات الشركة، تماشياً مع ممارستها المبتكرة يذكر أن جهاز بن كيو يه تي 800 هو الوسيط الأمثل لعرض المباريات.