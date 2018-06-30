«أمازون» تدخل عالم الأدوية بالاستحواذ على «بيل باك»

المصدر: واشنطن- أ ف ب

كشفت شركة أمازون عن خططها لدخول قطاع الأدوية من خلال استحواذها على خدمة «بيل باك» الإلكترونية.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة للاستحواذ على «بيل باك» وهي صيدلية إلكترونية تعمل في جميع الولايات الأميركية الخمسين وتقوم بخدمة التوصيل إلى المنازل.

وتردد أن أمازون مهتمة بدخول عالم الأدوية ويمكن لاستحواذها على هذه الشركة أن يتسبب في إحداث تغيير في هذا القطاع الذي تهيمن عليه شركات أميركية كبرى مثل «سي ي اس» و«والغرينز».

وقال جيف ويلكي رئيس خدمة المستهلكين في العالم في أمازون إن «فريق بيل باك يتمتع بخبرة صيدلانية كبيرة وتركيز على التكنولوجيا.. وبيل باك تحسن حياة المستهلكين ونريد أن نساعدها على مواصلة توفير الوقت على الناس».